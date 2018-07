Universitário é baleado em tentativa de assalto no Rio Lucas Gomes, de 25 anos, aluno de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em Botafogo (zona sul do Rio), foi baleado no abdômen durante tentativa de assalto hoje, por volta das 14h. Ele saiu da FGV, foi até um banco em prédio vizinho e, ao sair, um homem tentou assaltá-lo.