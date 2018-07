Universitário é morto em assalto na zona leste de SP

O jovem, que cursava Rádio e TV na Faculdade Cásper Líbero e estagiava na Rede TV!, estava voltando para casa a pé quando foi abordado pelo assaltante na entrada do prédio na Rua Herval, esquina com a Rua Fernandes Vieira. Ele entregou o celular e o assaltante, que não teria conseguido levar a mochila do estudante, efetuou o disparo. O bandido segue foragido.

O 31º Distrito Policial (Vila Carrão), onde o caso foi registrado, recolheu as imagens da câmera de segurança e ouviu três testemunhas. O suspeito que efetuou o disparo tem cerca de 1,75m, é pardo e tem cabelo preto e curto, segundo informação da polícia.

As imagens do momento do crime não serão divulgadas a pedido da família. A investigação terá prosseguimento no 81º Distrito Policial (Belém).