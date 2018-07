Universitário roubava carros para sustentar vício A Polícia Civil prendeu um universitário de 30 anos acusado de roubar pelo menos nove automóveis e uma residência para sustentar o vício do crack nesta quarta-feira, no bairro Teresópolis, na zona sul de Porto Alegre. Acadêmico de Engenharia Civil na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, de família de classe média alta, identificado apenas como F.N.C., o homem já havia sido preso no dia 4 de maio, por porte ilegal de arma, e libertado no dia seguinte.