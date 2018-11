Universitário tenta defender mendigo e é espancado O estudante de desenho industrial Vítor Suarez Cunha, de 21 anos, foi espancado por cinco jovens ao tentar impedir que esse grupo agredisse um morador de rua na Praça Jerusalém, no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), por volta de 1h de hoje. Cunha sofreu várias fraturas no rosto, está internado em uma clínica particular e deve ser submetido a cirurgia.