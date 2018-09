Universitários são atropelados após festa em Bauru-SP

A festa foi organizada pela Associação Atlética da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Bauru com o intuito de comemorar a chegada dos calouros. De acordo com Marcelo Carpe Diem, integrante da Atlética, havia um estacionamento pago ao lado da casa noturna, porém o casal preferiu deixar o carro em um estacionamento do outro lado da rodovia. Ele afirmou que o outro estabelecimento estava fechado e havia apenas um carro, além do pertencente ao casal.

O rapaz, de 24 anos, e a jovem, de 23, foram levados ao pronto-socorro e depois encaminhados para a UTI do Hospital de Base, devido ao estado de saúde de ambos. O hospital informou que, por volta das 18h40 de hoje, o rapaz estava estável e com o estado de saúde regular. Já sua companheira encontrava-se em estado grave e passava por cirurgia.