Universo em expansão

'Homem de Ferro 3' equivale ao sétimo episódio da série iniciada em 2008, com o primeiro filme estrelado por Tony Stark. Em seguida vieram 'O Incrível Hulk' (2008), 'Homem de Ferro 2' (2010), 'Thor' (2011), 'Capitão América: O Primeiro Vingador' (2011) e, finalmente, 'Os Vingadores' (2012). O Divirta-se apresenta em ordem cronológica os eventos que compõem esse cenário maior - com pelo menos mais cinco filmes previstos até o final de 2015 - e lista as aparições feitas por heróis e vilões em cada um desses capítulos.