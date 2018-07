Universos paralelos

Danil Colin tem 10 anos, divide sua classe com um vietnamita, um nigeriano e uma indonésia e tem aulas em inglês com professores norte-coreanos em Pyongyang, a capital do reino da família Kim, que está no centro da mais recente crise geopolítica mundial.

Filho do embaixador do Brasil na Coreia do Norte, Roberto Colin, ele é a primeira criança brasileira a viver no país, um dos mais fechados do mundo. Danil não apenas gosta de Pyongyang: estuda coreano e pediu aos pais para sair da escola russa e ser matriculado na instituição de ensino internacional criada pelo governo local para atender a comunidade diplomática.

Mas, como todos os estrangeiros, Danil vive em um universo paralelo ao dos norte-coreanos, apesar do contato com os professores e os funcionários locais da embaixada.

Mesmo que queira, ele não pode frequentar a casa de norte-coreanos; esses, por sua vez, só podem ir a sua casa com uma autorização oficial.

Na semana passada, em um raro evento, dez estudantes de português jantaram na residência oficial a convite do embaixador, acompanhados de professores e diretores da Universidade Revolucionária de Línguas Estrangeiras.

Em casa, Danil se divide entre o português nas conversas com o pai e o russo com a mãe, Svetlana, que morou quatro anos no Brasil e fala português.

Svetlana dirige e anda com desenvoltura em Pyongyang, onde o movimento de estrangeiros é monitorado de perto pelo governo. Os turistas, em crescente número, só podem circular acompanhados de norte-coreanos, que atuam como intérpretes e também controlam o movimento dos visitantes.

A embaixatriz compra frutas e verduras nas feiras, o mais próximo de uma economia de mercado que existe na Coreia do Norte. Nelas, pequenos empreendedores alugam bancas do governo para vender produtos fora da rede estatal de distribuição e podem ficar com o lucro que obtêm.

A vida doméstica em Pyongyang foi facilitada por uma coincidência. O cozinheiro da embaixada, Kim, morou na Rússia e fala e escreve o idioma do país, que todos da família dominam. Roberto Colin serviu em Moscou no tempo da União Soviética e depois do fim do comunismo, num total de oito anos. Além do idioma, Kim também conhece a culinária russa, que dá o tom do cardápio da família.

Na embaixada, o maior desafio de Colin é obter informações que lhe permitam analisar o que ocorre na Coreia do Norte. "Em outros países existe imprensa livre, diferentes correntes de opinião, think tanks. Aqui, não", observou.

A propaganda permeia virtualmente tudo no país, incluindo educação, cinema, teatro e música. Só há jornais e TVs oficiais, que apresentam o mundo sob a ótica dos dirigentes.

Diante da carência de informações, há um contato intenso entre a maior parte das 25 embaixadas instaladas na Coreia do Norte e as inúmeras organizações internacionais e ONGs que atuam no país.

Todas as sextas-feiras é realizado um encontro chamado "interagências", no qual é apresentado um briefing sobre a situação do país, seguido de troca de informações. Entre as mais valiosas estão os relatos dos funcionários de ONGs e de organismos da ONU que percorrem o país para acompanhar os projetos sob sua responsabilidade.

Na última sexta-feira, por exemplo, todos foram unânimes em afirmar que não notaram nada de anormal nas visitas realizadas recentemente.

Colin também faz questão de "ler" a versão em coreano do principal jornal oficial, o Rodong Sinmun, que é distinta daquela em inglês. Para isso, conta com a ajuda dos dois funcionários norte-coreanos da chancelaria, que traduzem os textos diariamente para o português.

Administrar uma representação diplomática em um país fechado e alvo de sanções internacionais oferece dificuldades. Todos os meses, Colin ou o oficial de chancelaria Antônio José dos Santos tem de viajar a Pequim para transferir o dinheiro da embaixada do Banco da China para o Banco do Comércio Exterior da República Popular Democrática da Coreia (nome oficial do país).

Não é possível receber os recursos diretamente em Pyongyang porque o Itamaraty os transfere para os postos no exterior por meio de uma conta do Banco do Brasil em Miami. Lá, a instituição brasileira tem de seguir a regulamentação americana, que veta operações com a Coreia do Norte.

Com a ampliação das sanções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), a situação pode ficar mais difícil. Na sexta-feira, um diplomata britânico disse que o Banco da China havia se recusado a transferir recursos da Embaixada da Inglaterra para o banco norte-coreano.

Se os chineses apertarem o cerco financeiro ao país, as representações estrangeiras terão de levar o dinheiro em espécie de Pequim a Pyongyang.

Colin diz que é possível encontrar quase tudo de que a família necessita na capital norte-coreana, onde há supermercados com produtos importados que só aceitam euro, dólar ou yuan. O que falta pode ser encontrado em Pequim, onde também são feitas consultas a médicos e dentistas.

A internet e canais de TV internacionais são fornecidos por uma empresa chinesa por meio de dois satélites instalados na embaixada. Com elas, vem junto a censura de Pequim, que impede o acesso a inúmeras páginas na internet. Mas, para sorte de Colin, o bloqueio não costuma incluir a Coreia do Norte.