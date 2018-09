UPP apreende explosivos e granadas em favela no Rio

Na fuga, também abandonaram uma bolsa com munições para armas de diferentes calibres, uma réplica de pistola e uma camisa camuflada. A UPP do São João foi inaugurada no final de janeiro.

Em outubro de 2009, traficantes do Morro do São João, ligados à facção criminosa Comando Vermelho, tentaram invadir o Morro dos Macacos, que era dominado pela quadrilha Amigos dos Amigos (ADA). A polícia foi chamada para intervir e os traficantes do Morro do São João derrubaram um helicóptero da Polícia Militar. Três policiais morreram na queda.

O Ministério Público denunciou, na ocasião, quatro traficantes pela invasão, entre eles Fabiano Atanásio da Silva, o FB, ex-chefe do tráfico na Vila Cruzeiro, que permanece foragido. A atual ocorrência foi a segunda revelada pela polícia em uma favela pacificada.

No sábado, o comandante das UPPs, coronel Robson Rodrigues, confirmou que na segunda-feira de Carnaval foi registrada a primeira morte em confronto em uma favela pacificada, na UPP do Morro do Andaraí (zona norte). Wellington dos Santos de Souza, conhecido como "Taca Bala", era remanescente do tráfico de drogas e puxou uma granada ao ser abordado por policiais. Ele foi morto com dois tiros e o artefato foi detonado pelo Esquadrão Antibombas.