UPP da Rocinha será inaugurada nesta quinta-feira

A UPP contará com uma sede administrativa, atualmente em construção no Parque Ecológico da Rocinha, e mais oito bases avançadas em pontos estratégicos da comunidade. Com geografia íngreme e vielas estreitas, a favela receberá a maior frota de motos entre as UPPs na intensificação do patrulhamento.

A inauguração da UPP ocorre uma semana após a morte do soldado Diego Bruno Henrique, de 25 anos, atingido por um tiro de pistola na cabeça quando fazia uma ronda com outros três policiais na parte alta da favela, no último dia 13 de setembro. O policiamento foi reforçado após o ataque e um suspeito foi detido.