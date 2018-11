UPP no Rio é atacada após prisão de suspeito

Durante patrulhamento feito no Morro do Zinco, policiais da UPP São Carlos encontraram seis homens que fugiram do local com a chegada dos policiais. Dois deles efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais e um deles foi preso.

Brion Bonfim Bezerra, de 20 anos, estava com uma pistola calibre 40, apreendida durante a ação contra os policiais. Minutos após a prisão dele, tiros foram ouvidos partindo do alto do morro.

Segundo a polícia, os criminosos atiraram contra a base da UPP com tiros e pedradas, mas o local não foi atingido e ninguém se feriu. O caso foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova).

Em 25 dias, policiais da UPP São Carlos prenderam 15 pessoas e apreenderam nove pistolas, uma granada, 101 munições de diversos calibres, 445 trouxinhas de maconha, 37 sacolés de cocaína, e ainda recuperaram quatro automóveis roubados e seis motocicletas irregulares.