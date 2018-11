UPPs terão núcleos de Justiça comunitária no Rio As Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) de Cidade de Deus, Complexo do Borel e Providência, no Rio, terão núcleos de Justiça comunitária, viabilizados por meio de convênio que será assinado hoje à tarde pelo Ministério da Justiça e a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. No evento, realizado em uma escola no Complexo do Alemão, na zona norte da cidade, o Ministério da Justiça destinará R$ 975 mil ao projeto.