Urbanização não reduz desigualdade na América Latina O processo acelerado de urbanização da América Latina e do Caribe levou 79% de sua população a viver em cidades e melhorou a qualidade de vida, mas não reduziu a desigualdade social, segundo estudo do Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) apresentado hoje no 5º Fórum Urbano Mundial. O relatório "Estado das Cidades da América Latina e do Caribe" aponta que a parcela da população brasileira em zonas urbanas deve atingir 87% este ano, atrás de Venezuela (94%), Argentina (90%) e Chile (89%).