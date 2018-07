Uribe e Chávez têm discussão Os presidentes da Colômbia e da Venezuela, Álvaro Uribe e Hugo Chávez, tiveram uma dura discussão ontem. Segundo fontes, o bate-boca começou após Uribe exigir desculpas de Chávez pelas críticas que ele fez por causa da assinatura de um acordo de cessão de bases aos EUA, em outubro, e reclamar do bloqueio comercial da Venezuela a seu país. Na ocasião, Chávez disse que o acordo ameaçava a Venezuela e suspendeu as relações diplomáticas e comerciais com a Colômbia. "Seja homem. O senhor é valente para falar à distância, mas covarde para falar de frente", disse Uribe, segundo a fonte. A discussão foi contida pelo presidente mexicano, Felipe Calderón, mas esvaziou a reunião da tarde. Calderón e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniram-se com os dois lados para tentar amenizar os ânimos.