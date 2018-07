Uribe pede referendo sobre repetição de eleições de 2006

O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, pediu ao Congresso que faça tramitar "com a maior rapidez" uma consulta popular para decidir sobre a necessidade ou não de se repetir as eleições presidenciais de 2006, nas quais ele foi reeleito. O anúncio do presidente foi feito um pronunciamento transmitido por rádio e televisão horas depois que, em uma decisão sem precedentes, a Suprema Corte de Justiça da Colômbia pediu à Corte Constitucional que investigue a legalidade de um ato legislativo de 2004 que permitiu a reeleição para presidente. O pedido da Suprema Corte foi motivado pela condenação da ex-congressista Yidis Medina, que recebeu pena de 47 meses de prisão domiciliar por receber suborno em troca de seu voto. A posição favorável de Medina em 2004 foi crucial para a aprovação no Congresso da reforma constitucional permitindo que Uribe concorresse a um segundo mandato. Outro ex-congressista, Teodolindo Avendano, também é investigado pro suposta ligação com o esquema de suborno. Uribe foi reeleito em maio de 2006, com mais de 60% dos votos, tornando-se o primeiro presidente da Colômbia ter um segundo mandato em mais de um século. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.