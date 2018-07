Ursinho rejeitado pela mãe é mimado por criadores

Assim como o urso Knut, filhote de urso polar rejeitado pela mãe é criado por funcionários do zoológico de Nuremberg - Alemanha -, que antes eram contra qualquer tipo de intervenção humana no caso do ursinho que terá seu nome decidido através de uma votação pela internet. Reuters Especialistas acreditam que o filhote, com apenas algumas semanas de vida, seja do sexo feminino. Os olhos do ursinho ainda não se abriram e ele só toma leite através da mamadeira. O zoológico permitirá que o bebê seja exposto ao público em alguns meses; enquanto isso, o pequeno recebe atenção especial de seus criadores.