Urso abandonado é levado para zoológico no Ceará

O urso pardo Dimas, encontrado abandonado enjaulado no último dia 14 às margens da Rodovia BR-222, em Sobral, no Ceará, ganhou uma nova casa. Ele agora faz parte do zoológico de Canindé, também no estado cearense. O animal foi encontrado por um cidadão, que acionou o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) do Estado. Ele estava dentro de uma jaula, em uma carreta abandonada, juntamente com outros materiais do Circo Europeu, que teve uma pane em seu caminhão durante a viagem, deixando "Dimas" sob o sol de quase 40 ºC. Este animal é natural da América do Norte, Ásia e Europa, próprio de regiões frias. Além de sofrer com o calor, estava com o olho direito inflamado e muito agitado. Segundo o Ibama, uma corrente estava em volta de seu pescoço e fora colocada quando ainda era pequeno, deixando marcas profundas. De acordo com o Ibama, o urso teve todas as garras dianteiras retiradas quando era filhote e seus dentes extraídos, deixando apenas os molares.