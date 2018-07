Urso fica preso em árvore nos EUA

Um urso negro invadiu um cemitério em Oxnard, na Califórnia, na terça-feira e acabou preso no alto de uma árvore.

Os bombeiros só conseguiram resgatar o animal de mais de 90 quilos horas depois de terem disparado vários dardos tranquilizantes.

O urso foi imobilizado com uma rede e entregue às autoridades especializadas em animais selvagens. Ele deve ser libertado no parque nacional da floresta de Los Padres.

O animal foi visto andando no bairro por volta de 2h, primeiro no estacionamento do Corpo de Bombeiros e depois trepando em uma árvore de um condomínio.

Em seguida, ele escalou o muro do cemitério e subiu em outra árvore, mesmo com pelo menos três dardos tranquilizantes espetados no couro.