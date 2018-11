Urso invade loja de eletrônicos nos EUA

Um urso foi flagrado pelo circuito fechado de vídeo ao invadir uma loja de eletrônicos americana na terça-feira.A curiosa invasão teria acabado com a chegada de policiais, que afugentaram o urso.Ligados nos monitores, os funcionários da Circuit City, uma loja de eletrônicos em Colorado Springs, nos Estados Unidos, assistiram à entrada do animal.Dentro da loja, o urso aparece olhando para a área de atendimento ao cliente e reconhecendo o ambiente.De acordo com testemunhas, o urso acabou quebrando a vidraça da porta para fugir.O animal teria ido à loja de eletrônicos depois de sair de um restaurante, onde teria se assustado com o alarme.Autoridades de Colorado Springs tentaram localizar o urso depois que ele saiu da loja, mas não conseguiram encontrá-lo.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.