Ursos mantêm alta temperatura ao hibernar Após monitorar cinco ursos-negros por cinco meses, biólogos da Universidade do Alasca (EUA) descobriram que eles hibernam de maneira distinta de outros mamíferos: esses animais mantêm uma alta temperatura corporal durante a hibernação, apesar da queda no metabolismo. Outra descoberta foi a de que esses ursos, após despertarem, permaneceram com o metabolismo baixo por duas ou três semanas. Os pesquisadores ainda não sabem por que os ursos não perdem massa muscular e óssea durante o período de repouso. / AP