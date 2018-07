Ursos mudam paisagem na Praia do Leme, no Rio Cento e quarenta e um ursos mudaram a paisagem na Praia do Leme, na zona sul do Rio. As estátuas de dois metros de altura foram criadas por artistas de diferentes países e fazem parte da mostra "Buddy Bears - A Arte da Tolerância", que já passou pelos cinco continentes e ficará no Rio até 20 de julho.