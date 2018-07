Urubici-SC registra a temperatura mais baixa do País A chegada de uma massa de ar frio vinda da Argentina derrubou hoje as temperaturas no Sul do Brasil. Em Urubici (SC), os termômetros registraram a mais baixa do País, com 3ºC negativos. Na mesma cidade, a passagem de um ciclone extratropical associada à frente fria provocou os ventos mais fortes do País, com velocidade de 134 quilômetros por hora. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em boa parte de Santa Catarina, no mesmo horário, as rajadas variaram entre 50 e 80 quilômetros por hora, resultando numa sensação térmica ainda mais baixa. Em Urupema (SC), a umidade excessiva do ar, combinada com temperaturas baixas e chuviscos, cobriu de gelo algumas partes do município. Já em São José dos Ausentes (RS), foram registrados ventos de 103,7 km/h. Em Porto Alegre, as rajadas atingiram 57,2 km/h e, no restante do Estado, os ventos variaram entre 60 e 90 km/h.