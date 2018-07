Uruguai aprova lei que permite casamento entre homossexuais

Setenta e um dos 92 parlamentares na Câmara dos Deputados votaram a favor da proposta, uma semana após o Senado aprová-la por ampla maioria. Agora, vai à sanção do presidente do país, o ex-guerrilheiro José Mujica.

"Concordo que a família é a base da sociedade, mas também acredito que o amor é a base da família. E o amor não é nem homossexual nem heterossexual", disse o deputado da oposição Fernando Amado, do Partido Colorado, de centro-direita.

O Uruguai é o 12º país a aprovar uma lei deste tipo, de acordo com a organização Human Rights Watch. Na América Latina, a Argentina também aprovou o casamento gay, que é permitido na Cidade do México e em algumas partes do Brasil.

No Uruguai, uma nação de cerca de 3,3 milhões de pessoas, os críticos do projeto de lei incluem a Igreja Católica e outras organizações cristãs, que alegam que a permissão do casamento homossexual ameaça a instituição da família.

"Somos contra esse projeto de lei porque entendemos que distorce e muda a natureza da instituição do casamento", disse o deputado da oposição, Gerardo Amarilla.

Damian Diaz, um professor de 25 anos que tem um relacionamento sério com um homem, disse que estava animado com a mudança.

"Nós definitivamente vamos sentir agora que vivemos em um lugar onde somos reconhecidos por quem somos, onde nós temos mais respeito e mais aceitação", disse ele à Reuters TV.

