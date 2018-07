Uruguai inicia preparação para Copa sem Forlán

Forlán foi liberado para jogar a final da Copa do Rei na quarta-feira, que será disputada entre Atlético de Madrid e Sevilla. Além do atacante, estão ausentes o defensor Mauricio Victorino e o meio-campista Alvaro Fernández, ambos da Universidad de Chile, que enfrentará o Flamengo, em casa, na quinta-feira, pelas quartas de final da Libertadores. Alvaro González, do Nacional, e Egídio Arévalo Ríos, do Peñarol, estão envolvidos na decisão do Campeonato Uruguaio e também não se apresentaram. Entre o grupo que iniciou os treinos, a principal estrela é o atacante Luis Suárez, do Ajax, da Holanda.

O Uruguai tem amistoso programado contra a seleção de Israel para o dia 26 de maio. A equipe sul-americana está no Grupo A da Copa do Mundo e vai estrear contra a França em 11 de junho. África do Sul e México serão os outros adversários da equipe na primeira fase.