Uruguai registra primeira morte por gripe H1N1

"A última hora do dia de hoje (segunda-feira), morreu uma senhora em Montevidéu, portadora de múltiplas falhas orgânicas e constatou-se nos exames correspondentes a presença do vírus da influenza A H1N1", disse o Ministério da Saúde do país em comunicado publicado em seu site na Internet.

Dos casos registrados pelo país, 12 pessoas seguem internadas em hospitais e duas delas recebem cuidados intensivos, informou o ministério.

(Reportagem de Patricia Avila)