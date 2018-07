Uruguaio diz que entregou jogo para não apanhar

No intervalo do duelo, barrabravas do Gimnasia entraram no vestiário dos jogadores e exigiram uma derrota. Silva, que jogou no Corinthians em 2002, afirmou ao "Olé" que ele e seus colegas se sentiram "desprotegidos" pelos dirigentes do próprio time, que nada fizeram para impedir as ameaças. O Gimnasia vencia por 1 a 0, mas o placar final marcou 4 a 1 para o Boca. "Você fica marcado, isso é coisa que a gente não esquece", disse o uruguaio, que admitiu ter feito algo "feio". "Não recomendo a ninguém."