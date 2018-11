Urupema, em SC, volta a registrar 2,7 graus negativos

O ar segue muito seco, o que inibe a formação de nuvens, de acordo com o Ciran. O índice ultravioleta, porém, está alto e, com a ausência de nuvens em boa parte do Estado, o órgão alega que é preciso proteção solar adequada a cada tipo de pele, especialmente em atividades ao ar livre. A semana segue fria e com volumes de chuva poucos significativos no litoral e ensolarado na maior parte do estado. Este quadro de estabilidade só muda no decorrer da próxima semana.