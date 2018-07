USDA mantém projeções de safra de soja para Brasil e Argentina As projeções de outubro para as safras de soja do Brasil e da Argentina em 2012/13, divulgadas pelo Departamento de Agricultura norte-americano (USDA) nesta quinta-feira, foram mantidas em 81 milhões de toneladas e 55 milhões de toneladas respectivamente, sem alteração em relação ao relatório de safra de setembro.