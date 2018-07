USDA projeta safra de soja do Brasil 12/13 em 83,5 mi t O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) projetou nesta quarta-feira a safra de soja do Brasil da temporada 2012/13 em 83,5 milhões de toneladas, estável ante estimativa de março, mas acima da projeção do mercado de 82,54 milhões de toneladas.