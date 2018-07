USDA reduz estimativa de exportação de soja do Brasil

Ao mesmo tempo, a expectativa de vendas externas para a soja dos EUA foi elevada ligeiramente.

O Brasil deverá exportar 36,75 milhões de toneladas, disse o USDA, contra 38,4 milhões no relatório de março. As exportações da Argentina também foram revisadas para baixo, passando para 10,35 milhões de toneladas, ante 10,9 milhões anteriormente.

Por outro lado, as exportações dos EUA ganharam mais terreno, de acordo com o USDA. O órgão previu que os embarques da oleaginosa no país serão de 36,74 milhões de toneladas nesta temporada, contra 36,61 no relatório de março.

Apesar da redução para a exportação do Brasil, segundo o USDA, o país ainda superaria os EUA nos embarques de soja em 12/13.

O USDA reduziu consideravelmente sua projeção de importações de soja pela China, para 61 milhões de toneladas, ante 63 milhões na estimativa do mês passado.

"As importações de soja foram reduzidas em 2 milhões de toneladas para 61 milhões para a China, refletindo importações menores que o esperado na primeira metade do ano comercial", disse o USDA, no relatório.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também projetou a safra de soja do Brasil da temporada 2012/13 em 83,5 milhões de toneladas, estável ante estimativa de março, mas acima da projeção do mercado de 82,54 milhões de toneladas.

Os estoques globais de soja ao final da temporada foram estimados pelo USDA em 62,2 milhões de toneladas, alta de 2,4 milhões ante o relatório do mês passado, "com ganhos no Brasil e na Argentina mais do que superando menores estoques na China."