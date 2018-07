USGS revisa para 7 graus terremoto em fronteira do País O Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, nas sigla em inglês) revisou para 7,0 graus a magnitude do terremoto ocorrido na tarde de hoje no norte do Peru, perto da fronteira com o Brasil. O tremor de terra foi registrado em uma região de selva e não há informações iniciais referentes a vítimas ou danos.