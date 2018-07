Usiminas diz que alto-forno voltou a operar A Usiminas informou no final da tarde de hoje, em nota, que já voltou a operar o Alto-Forno 2, cuja chaminé havia sido atingida por incêndio na noite de sexta-feira. A empresa reiterou que não houve feridos em decorrência do incêndio no alto-forno, localizado na Usina de Cubatão, litoral paulista.