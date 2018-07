Usiminas fecha 1o tri com lucro de R$309 milhões

O resultado ficou quase em linha com a expectativa média de seis analistas consultados pela Reuters, de 313,7 milhões de reais.

A companhia, que sofreu duramente com a retração do mercado de aço no início de 2009 por causa da crise financeira internacional, apurou, porém, um tombo de 51 por cento no lucro líquido em relação ao quarto trimestre.

No balanço, a Usiminas comenta que "na comparação com o quarto trimestre de 2009, o lucro líquido foi afetado pelas perdas cambiais e por menores ganhos com contingências fiscais contabilizadas no primeiro trimestre de 2010".

A geração de caixa medida pelo Ebitda --sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização-- somou 717 milhões de reais, 116 por cento acima dos 332 milhões de um ano antes, e 8 por cento acima dos três últimos meses de 2009.

A margem enquanto isso, passou de 12,4 para 23,5 por cento na comparação anual e também foi 1,3 ponto percentual maior que os 22,2 por cento do quarto trimestre do ano passado.

A Usiminas produziu 1,82 milhão de toneladas de aço bruto no primeiro trimestre, 77 por cento acima do volume produzido de janeiro a março de 2009, mas 1 por cento abaixo do total do quarto trimestre.

A queda na comparação trimestral ocorreu com redução de 13 por cento no volume produzido pela usina de Cubatão (SP), para 860 mil toneladas. Enquanto isso, a usina de Ipatinga (MG) produziu 12 por cento a mais, ou 960 mil toneladas.

As vendas físicas de aço cresceram 54 por cento na comparação anual, para 1,615 milhão de toneladas, e recuaram 5 por cento em relação ao trimestre anterior.

O mercado interno ficou com 73 por cento das vendas em volume da empresa no primeiro trimestre e o externo com o restante. Chile, Tailândia e Colômbia foram os três principais destinos das exportações do grupo.

A Usiminas teve receita líquida de 3,04 bilhões de reais, crescimento de 14 por cento sobre o faturamento de um ano antes e de 2 por cento frente ao quarto trimestre.

"A receita do primeiro trimestre cresceu em relação ao primeiro trimestre de 2009 pelo maior volume vendido, que compensou o decréscimo dos preços médios praticados. Quando comparada à receita do quarto trimestre, houve um incremento principalmente em virtude dos melhores preços médios (efeito da desvalorização do câmbio na receita de exportação) e do melhor mix de produtos no período", afirma a Usiminas no balanço.

O custo de produtos vendidos cresceu 13 por cento na comparação anual pelo maior volume comercializado, para 2,4 bilhões de reais, valor que inclui provisão de 70 milhões de reais para reajuste de preços de minério de ferro retroativo a janeiro.

No resultado financeiro, a Usiminas apurou despesas de 125,26 milhões de reais, crescimento de 31 por cento sobre os dispêndios de um ano antes.

Em mineração, a Usiminas tem meta de alcançar produção de minério de ferro em 2010 de 7 milhões de toneladas e de 12 milhões em 2013. No trimestre passado, a companhia produziu 1,51 milhão de toneladas ante 1,16 milhão um ano antes.

As usinas da Usiminas consumiram 1,37 milhão de toneladas da produção de minério do grupo no primeiro trimestre.