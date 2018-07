Usiminas lucra mais e mantém planos apesar da crise A Usiminas, um dos maiores grupos siderúrgicos do país, encerrou o terceiro trimestre do ano com um lucro de 880 milhões de reais e reafirmou a disposição de manter seus planos de investimentos para os próximos anos, apesar das indicações de menor crescimento econômico e expansão mais fraca da demanda por aços planos no país em 2009. O lucro do grupo mineiro no perído de junho a setembro foi 16 por cento maior do que o verificado no terceiro trimestre de 2007, quando a empresa de Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, lucrou 758 milhões de reais. Apesar da crise financeira internacional, que tem gerado efeitos negativos sobre diversos segmentos da economia, a Usiminas afirmou em seu relatório trimestral, divulgado nesta quarta-feira, que tem condições de enfrentar o atual cenário. "Nossa política austera e previdente de gestão do caixa nos permite atravessar com segurança o atual momento de incerteza dos mercados", afirmou o diretor-presidente da siderúrgica, Marco Antônio Castello Branco, no relatório encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A geração de caixa da Usiminas no período de junho a setembro --medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês)-- somou 1,894 bilhão de reais, um avanço de 38 por cento em relação ao resultado do terceiro trimestre de 2007. A margem Ebitida passou de 37,9 por cento, para 42,6 por cento, o que foi destacado pela empresa. "Estes resultados dão suporte ao plano de crescimento da companhia", afirmou a siderúrgica. A receita líquida do grupo atingiu patamar recorde de 4,451 bilhões de reais, um ganho de 23 por cento em relação ao apurado no período de junho a setembro do ano passado. INVESTIMENTO MANTIDO A siderúrgica mineira, responsável por 40 por cento do aço plano consumido no Brasil, afirmou no relatório de seu balanço trimestral que deverá manter seus planos de investimentos para o período de 2008 a 2012, "avaliando continuamente seus prazos de execução com base nos indicadores e nas tendências do mercado siderúrgico". A empresa lançou recentemente um plano de expansão de 14,1 bilhões de dólares, depois de anos sem investimentos relevantes. Segundo o diretor-presidente da siderúrgica, o financiamento do plano de investimentos está "bem estruturado e a velocidade de sua implantação pode ser facilmente adaptada, de maneira a preservar a qualidade dos indicadores da performance financeira da companhia", afirmou Castello Branco no relatório. A empresa avalia que a crise financeira terá impactos inevitáveis sobre a economia brasileira, mas ainda assim aposta em indicadores de crescimento "bastante expressivos" para este ano. Para 2009, a siderúrgica prevê a continuidade da expansão da demanda de aços planos no mercado interno, mas pondera: "certamente num ritmo menor que o alcançado nos últimos anos". "É invevitável considerar um novo cenário a partir do agravamento da crise financeira nos Estados Unidos e sua influência nos demais países. Todavia, ainda é prematura uma avaliação definitiva dos efeitos na economia brasileira e no mercado interno de produtos siderúrgicos", afirmou a companhia em seu relatório. (Edição de Alexandre Caverni)