Usiminas lucra menos no 3o tri, mas mantém investimentos

A empresa decidiu manter investimentos em melhora de produtividade, principalmente na área de mineração, e prevê investir cerca de 2 bilhões de reais no próximo ano, após 2,4 bilhões de reais estimados para 2011.

A companhia teve lucro de julho a setembro de 154 milhões de reais, queda de 70 por cento na comparação com um ano antes, mas acima da média das estimativas de analistas consultados pela Reuters de 73 milhões de reais.

Em teleconferência com analistas, o presidente da maior produtora de aços planos do Brasil, Wilson Brumer, disse que os resultados da companhia estão "muito aquém do que nós, ou mercado, gostaríamos".

Diante do quadro, Brumer afirmou que a empresa não vai permitir aumentar custos acima da inflação, em meio a uma margem de lucro pressionada por preços altos de insumos, importações de aço pelo Brasil e expectativa de estabilidade nos preços de aço no país no quarto trimestre.

Segundo o executivo, a Usiminas deve apresentar uma margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) estável nos três últimos meses do ano em relação aos 11,5 por cento registrados nos três meses até setembro.

Apesar de evitar definir estimativas oficiais de desempenho, o executivo afirmou trabalhar para que a unidade de produção de aço da empresa tenha margem Ebitda de 15 por cento. No terceiro trimestre, o indicador foi de 3 por cento, após 7 por cento no segundo trimestre e 4 por cento nos três primeiros meses do ano.

Melhorias, porém, devem ocorrer apenas a partir do final do primeiro trimestre de 2012, quando a empresa deve terminar a construção de um novo laminador de tiras a quente na usina de Cubatão (SP), que atualmente opera com um equipamento com 50 anos de uso.

"Essa nova linha (de produção) representa um salto tecnológico e vai permitir produção de rodas, insumos para autopeças e tubos", disse o vice-presidente siderurgia da Usiminas, Sergio Leite. O investimento total no equipamento é de 2,5 bilhões de reais e a entrada comercial é prevista para agosto de 2012.

Leite comentou que a Usiminas prevê consumo estável de aço no Brasil no quarto trimestre ante o período de julho a setembro, que, por sua vez, foi 4 por cento menor que entre abril e junho. Para 2012, a expectativa é de alta de 5 a 6 por cento no consumo aparente no país.

CUSTOS

Enquanto o laminador de Cubatão não fica pronto, a empresa segue com plano de cortes de custos e espera uma redução de despesas gerais de cerca de 100 milhões de reais por ano a partir de 2012.

O presidente da Usiminas afirmou que a companhia identificou 250 imóveis não operacionais com os quais poderá levantar cerca de 300 milhões de reais, mas não deu detalhes sobre eventuais vendas.

Um desses imóveis é um porto da empresa em Cubatão, sobre o qual a siderúrgica tem discussões com o governo de São Paulo sobre instalação de atividades como de construção naval.

No negócio de mineração, que no terceiro trimestre teve margem Ebitda de 61 por cento, a Usiminas deve investir cerca de 800 milhões dos 2 bilhões de reais previstos para 2012, disse Brumer. O objetivo é alcançar capacidade de produção no final do próximo ano de 12 milhões de toneladas de minério de ferro.

A empresa depende da conclusão das obras do Porto do Sudeste, da MMX, para conseguir escoar para o exterior sua produção de minério de ferro. No terceiro trimestre, a Usiminas vendeu 4 por cento menos minério que no segundo trimestre sobretudo pela indisponibilidade de capacidade de porto para exportação.

RECEITA E EBITDA

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda, em inglês) no terceiro trimestre somou 343 milhões de reais, menos da metade dos 735 milhões de reais em igual etapa de 2010.

O grupo teve receita líquida total de praticamente 3 bilhões de reais, contra 3,2 bilhões de reais um ano antes e cerca de 3 bilhões de reais de abril a junho. Já a produção de aço bruto somou 1,5 milhão de toneladas, com vendas de 1,4 milhão de toneladas.

A Usiminas terminou setembro com caixa de 5,5 bilhões de reais, alta de 40 por cento sobre o terceiro trimestre de 2010, e índice de dívida líquida sobre Ebitda de 2,5 vezes.