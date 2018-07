Usiminas reduz previsão para expansão em minério de ferro

Inicialmente prevista para 29 milhões de toneladas até 2015, a capacidade produtiva de minério de ferro da Usiminas deve chegar a um total de 25 milhões de toneladas naquele ano, segundo nova estimativa da empresa apresentada durante o Rio Investors Day.

"O projeto está sendo revisado apenas porque entrou novo acionista no grupo de controle da companhia, mas o projeto continua andando", disse o executivo, referindo-se à Ternium, que entrou no bloco de controle da siderúrgica brasileira no final do ano passado.

Ele explicou que na primeira fase o projeto vai ampliar a produção dos cerca de 8 milhões de toneladas atuais para 12 milhões de toneladas até o final deste ano ou começo de 2013.

"A segunda fase será iniciada no ano que vem, vai elevar de 12 para 25 milhões de toneladas, é isso que estamos revisando um pouquinho, um tamanho mais adequado da segunda fase do projeto, mas conceitualmente não há grande mudança", acrescentou.

A Mineração Usiminas atua na região de Serra Azul (MG), onde possui quatro ativos minerários. A produção é destinada ao consumo próprio nas plantas siderúrgicas da Usiminas e também à exportação.

(Por Sabrina Lorenzi)