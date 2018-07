Usina chinesa em MS vai processar 600 mil t de milho por ano O grupo estatal chinês BBCA vai investir 320 milhões de dólares na construção de uma usina em Mato Grosso do Sul com capacidade de processar 600 mil toneladas de milho por ano, informou o governador do Estado, André Puccinelli, durante uma entrevista coletiva em Pequim, nesta terça-feira.