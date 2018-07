Usina não ameaça fauna, diz biólogo Um dos primeiros pesquisadores a analisar os impactos da construção da usina no Rio Madeira, há quase dez anos, o biólogo Jansen Zuanon, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), afirma que as 40 novas espécies descobertas pelo inventário correm poucos riscos. "A ameaça de se extinguir espécies endêmicas seria maior se tivessem sido encontradas no local onde é construída a usina. Como estão espalhadas numa área de 2 quilômetros, a margem é menor", diz.