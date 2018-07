Usina Três Irmãos tem 19 empresas com condições de participar do leilão O leilão da usina hidrelétrica Três Irmãos, previsto para o final de janeiro, tem 19 empresas com condições de participar da disputa, segundo os requisitos do governo federal, afirmou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta-feira.