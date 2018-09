Usinas antecipam moagem de cana para evitar falta de etanol

As 30 usinas são responsáveis por 12 por cento de toda a moagem de cana da região Centro-Sul do país, ou cerca de 65 milhões de toneladas anuais, tendo como base as estimativa para a safra 2010/2011, de 557 milhões de toneladas.

Os dados foram apurados pela Unica em consulta direta a usinas e sindicatos de todos os Estados produtores da região Centro-Sul, informou a entidade em um comunicado.

"O objetivo da antecipação é acrescentar etanol aos estoques disponíveis para a entressafra, aumentando a margem de segurança para que não haja carência do produto para o consumidor até que a nova safra possa ser deflagrada em todas as usinas", afirmou a Unica em nota.

A entidade observou que nem todas as usinas têm condição de antecipar a moagem, pois nem sempre há cana disponível para moer com antecedência. A tendência no entanto é de que outras usinas sigam essa antecipação, segundo a Unica.

"Mas percebemos que está havendo um esforço importante para mobilizar recursos e acrescentar produto ao mercado durante este período", explicou o diretor técnico da Unica Antonio de Padua Rodrigues, em nota.

A Unica informou ainda que os números finais da safra 2010/2011, assim como a primeira projeção da entidade para a safra 2011/2012, serão anunciados na próxima quinta-feira.

(Por Denise Luna)