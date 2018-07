Usinas carecem de linhas para exportação e estocagem, diz Unica A indústria sucroalcooleira do Brasil precisa de financiamentos para seus estoques de álcool e para a manutenção do fluxo das exportações de açúcar, disse na terça-feira o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Marcos Jank. Ele afirmou a repórteres em um seminário que a crise de crédito resultante dos distúrbios financeiros globais reduziu com força a capacidade do setor de conseguir financiamento, além de bloquear o crédito para investimento. "Precisamos de dinheiro para financiar os estoques de álcool durante o período de entressafra (janeiro a março) e para satisfazer a demanda mundial por açúcar", disse Jank. Analistas afirmam que as dificuldades de crédito para a formação de estoques podem levar a uma forte volatilidade nos preços, já que os produtores podem ser forçados a vender seu produto a qualquer preço para conseguir dinheiro. Isso pode ser um problema especialmente no setor local de álcool, onde a maior parte das vendas é no mercado à vista. Na área de açúcar, o principal problema é a restrição de crédito para as exportações. As usinas normalmente usam linhas de crédito para exportação oferecidas por tradings ou bancos privados. Tais linhas, no entanto, reduziram-se bastante e estão com juros mais altos. O Brasil é o maior exportador mundial de açúcar e álcool. O setor está avaliando fazer um pedido ao governo para que garanta o crédito, incluindo para investimentos. "O setor tem investido muito (em expansão) e tem agora crédito para investimento bloqueado", disse ele. A maior parte do problema estaria ligada ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que estava financiando a expansão industrial. Ele explicou que o pedido para ajuda financeira ainda não foi definido, mas afirmou que a Unica está em negociações com o BNDES. "A questão hoje é sobre o que pode ser pedido. Existe uma situação sistemática que tem que ser avaliada pelo governo. Ele não pode deixar as empresas se arruinarem", disse ele. (Por Inaê Riveras)