Usineiro é encontrado morto a tiros em Pirassununga-SP O corpo de Flavio Daniel Baldin, um dos sócios da Usina Baldin, de Pirassununga, foi encontrado morto hoje em uma estrada vicinal que liga o município a Aguaí, no interior paulista. De acordo com a polícia, a vítima, de 34 anos, estava com várias marcas de disparos de arma de fogo. Ele estava dentro de seu carro, que ainda mantinha os faróis acesos. O corpo de Flavio foi encontrado por moradores da região. A polícia investiga as hipóteses de latrocínio ou homicídio.