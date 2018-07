Uso da capacidade instalada cai a 81,5% em março--CNI

Em março do ano passado, a UCI -considerada um indicador de potenciais pressões inflacionárias- estava em 82,7 por cento.

A UCI foi o único indicador que teve queda em março. O faturamento cresceu 0,9 por cento, chegando a 124,3 pontos, maior desempenho desde novembro do ano passado, quando estava em 125,8 pontos. Esse é o segundo mês consecutivo de alta no faturamento.

As horas trabalhadas subiram 0,4 por cento, para 109,2 pontos, maior nível desde agosto de 2011, quando estava em 109,3. O emprego teve alta de 0,3 por cento, para 112,9 pontos. Todos os números são com ajuste sazonal. A CNI considerou que esses dados, com excessão da UCI, indicam uma recuperação em março.

DIFICULDADES

A indústria tem acumulado dificuldades desde o ano passado e ainda não conseguiu consolidar a recuperação da atividade. Em março, a produção, medida pelo IBGE, caiu 0,5 por cento na comparação com fevereiro.

O governo tem buscado atacar as fragilidades da indústria através de medidas de estímulo, como redução de tributos para o consumo e facilitação de acesso ao crédito via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por exemplo. Essas ações fizeram parte da segunda etapa do Plano Brasil Maior.

Ainda assim, os sinais de recuperação são erráticos. A produção industrial no primeiro trimestre de 2012 fechou com recuo de 3 por cento quando comparado com um ano antes, segundo o IBGE, e contração de 0,5 por cento sobre o quarto trimestre de 2011. A queda de 3 por cento foi o pior resultado para um trimestre desde o terceiro trimestre de 2009, quando a indústria foi fortemente afetada pela crise mundial.

A principal dificuldade da indústria é a competição de produtos importados. O governo considera que tem aliviado as pressões agora que a cotação do dólar está no patamar de 1,90 real.

(Reportagem de Tiago Pariz)