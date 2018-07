Uso da capacidade instalada da indústria cai a 81,0%--CNI

Em abril do ano passado, a UCI -considerada um indicador de potenciais pressões inflacionárias- estava em 82,4 por cento. A queda do indicador no mês passado é a terceira retração consecutiva indicando que o setor operava com níveis de estoques acima do desejado.

Os demais indicadores industriais apresentados nesta terça-feira evidenciam que as fábricas iniciaram o segundo trimestre com desempenho fraco. Em abril frente a março, as horas trabalhadas e o número de empregados recuaram 0,6 por cento nos dados dessazonalizados, enquanto o faturamento real teve ligeiro acréscimo de 0,2 por cento.

Na comparação com abril de 2011, a CNI informou ainda que o faturamento subiu 2,7 por cento, a massa salarial real teve acréscimo de 8,3 por cento e o rendimento médio alta de 8,7 por cento. Ainda em relação a igual mês do ano passado, as horas trabalhadas na produção ficaram 1,9 por cento menores e o emprego recuou 0,4 por cento.

No acumulado dos quatro primeiros meses, o setor industrial registra elevação de 2,2 por cento no faturamento, de 0,2 por cento no emprego. No período, as horas trabalhadas tiveram retração de 1,1 por cento.

O setor industrial tem sofrido com as turbulências internacionais e amargado uma lenta recuperação e, assim, afetado o desempenho da economia brasileira como um todo.

O Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu apenas 0,2 por cento no trimestre passado, comparado com o período anterior. A produção industrial também recuou 0,2 por cento em abril, a segunda queda mensal seguida.

O governo tem buscado atacar as dificuldades da atividade econômica através de incentivos, como redução de tributos para o consumo e facilitação de acesso ao crédito via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Além disso, o Banco Central também tem reduzido a Selic -para incentivar o consumo ao baratear o crédito-, trazendo-a para o menor patamar histórico, de 8,50 por cento ao ano. E já deixou a porta aberta para mais reduções na taxa básica de juros.

Com essa fragilidade da economia, setores da equipe econômica já admitem um crescimento próximo da expansão do PIB do ano passado, que ficou em 2,7 por cento.

(Reportagem de Luciana Otoni)