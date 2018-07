Uso da capacidade na indústria brasileira sobe pelo 4o mês

O uso da capacidade subiu para 79,8 por cento em maio, ante 79,4 por cento em abril, informou a Confederação Nacional da Indústria (CNI) em dado com ajuste sazonal.

"Ainda não há um cenário consolidado de recuperação da atividade industrial. Houve crescimento de dois índices, ao passo que horas trabalhadas e emprego seguiram em trajetória de queda no mesmo período", destacou a CNI em nota.

Além da Nuci, houve aumento do faturamento real do setor em maio, de 1,1 por cento sobre abril. Em relação a maio de 2008, no entanto, o indicador caiu 7,7 por cento.

O indicador dessazonalizado de horas trabalhadas caiu 0,5 por cento mês a mês e o emprego diminuiu 0,3 por cento, na sétima queda consecutiva.

