Uso de celular causa confusão no Enem em Salvador A estudante Bárbara Souza, de 20 anos, causou confusão ao deixar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Centro Universitário Estácio da Bahia (Estácio-FIB) em Salvador. Logo depois de entregar a prova, a estudante pegou o telefone celular e fez uma ligação, ainda saindo da classe onde estava. Pelo ato, foi repreendida por um fiscal.