Uso de células-tronco também é controverso

Mas a Food And Drug Administration (FDA, a vigilância sanitária americana) autorizou neste mês a comercialização da primeira terapia celular contra rugas. Chamada Laviv (azficel-T), é feita com células-tronco tiradas da pele e cultivadas em laboratório.

A popularização entre cirurgiões brasileiros de outra técnica que utiliza gordura do paciente supostamente enriquecida com células-tronco motivou, em 2010, um alerta do Conselho Federal de Medicina (CFM). "Esse método tem sido apresentado em eventos de cirurgia plástica, mas não há consenso sobre sua validade. Trata-se de variação do enxerto de gordura, praticado há 20 anos, e não há dados consistentes sobre a existência de células-tronco no material", disse o texto do conselho.

Radovan Borojevic, diretor do laboratório Excellion - único autorizado a manipular células-tronco adultas para uso médico no País -, explica que o tecido adiposo já contém células-tronco, mas é preciso cultivá-las em laboratório para que tenham eficácia. "Numa retirada primária de gordura, apenas 1% do tecido é de célula-tronco." Ele revela que o laboratório busca comprovar a eficácia desse tratamento e há médicos no País encomendando o cultivo de células tanto para fins estéticos como para recuperação de pacientes com queimaduras ou traumas.

No alerta, o CFM considerou experimentais as terapêuticas com células-tronco e negou seu uso em clínicas privadas.