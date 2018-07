Uso de droga contra disfunção erétil eleva DST

Um estudo da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, mostra que homens que usam drogas para a disfunção erétil, como Viagra e Cialis, têm três vezes mais doenças sexualmente transmissíveis (DST) que os que não tomam a medicação.

Os resultados, obtidos com a análise de prontuários médicos de homens com mais de 40 anos, estão relacionados ao perfil de pacientes que usam drogas para a impotência e não aos efeitos dos remédios, concluem os pesquisadores. O estudo, publicado na edição desta semana da revista Annals of Internal Medicine, sugere que os homens que usam essas drogas têm mais probabilidade de manter relações sexuais sem proteção.

Nos EUA, 19 milhões de pessoas contraem DSTs por ano. Mais da metade dos casos ocorre em jovens com idades entre 15 e 24 anos. Mas a faixa etária entre 40 e 49 anos respondeu em 2007 pela maior proporção de novos diagnósticos de HIV: 27%. Pessoas com idades entre 50 e 59 anos representaram 13% dos novos diagnósticos de aids naquele ano.

"Pessoas mais velhas precisam se cuidar", disse Anupam Jena, um dos pesquisadores. "Em geral, jovens têm mais parceiros sexuais, mas o nível de risco por parceiro é maior entre os mais velhos porque eles não usam preservativos." / BLOOMBERG NEWS