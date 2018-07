Uso de fertilizantes no País dobrou entre 1992 e 2006

A quantidade de fertilizantes comercializada por hectare no Brasil cresceu de 69,44 para 141,41 toneladas entre 1992 e 2006, segundo revela o levantamento Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2008 (IDS), divulgado nesta quarta-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com cruzamento de dados de 60 pesquisas feitas entre 2002 e 2004. Minas Gerais é o Estado que mais utiliza fertilizantes por hectare (249,23 quilos), seguido por São Paulo (214,21 quilos) e Roraima (200,11 quilos). No outro extremo, estão Acre, Ceará e Amazonas, com, respectivamente, 7,41; 8,32; e 12,33 toneladas de fertilizantes por hectare plantado. Em relação aos agrotóxicos - usados no controle de pragas, doenças e ervas daninhas -, entre 2000 e 2005, houve um leve crescimento no consumo, de 3,19 kg/ha para 3,23 kg/ha. No mesmo período, caiu, entretanto, a utilização dos produtos mais tóxicos. Além de potencialmente venenosos, os agrotóxicos tendem a se acumular no solo, na fauna e flora, e seus resíduos podem chegar às águas subterrâneas. O Estado de São Paulo é o que mais utiliza agrotóxicos por hectare plantado (7,62 kg/ha, mais que o dobro da média nacional). Já o Amazonas (0,19 kg/ha) é o que menos utiliza agrotóxicos.