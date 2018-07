Uso de transporte público supera individual em SP A Pesquisa de Origem Destino 2007, realizada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), mostra que, pela primeira vez em 40 anos de medição, o transporte coletivo aumentou sua participação em relação ao total de viagens na região metropolitana de São Paulo. Desde 1967, quando representava 68%, a curva do transporte coletivo era descendente. Em 2002, na ultima aferição da pesquisa, representava 47%. Porém, em 2007, 55% do total de viagens foi realizado por transporte coletivo, ante 45% do modo individual (carros e táxi). De acordo com a chamada "Pesquisa O/D", divulgada hoje pela Secretaria Municipal de Transportes, os motivos para o crescimento do transporte coletivo na região foram principalmente os investimentos no Metrô e na CPTM. "Houve mudança na curva não pela diminuição das viagens individuais, mas pelo aumento brutal do transporte coletivo na região", disse José Luiz Portella, secretário de Transportes Metropolitanos. "Esse é o motivo pelo qual as pessoas passaram a usar o transporte coletivo", reforçou Alberto Epifani, diretor de planejamento da CPTM, que expôs os dados da pesquisa. Os dois participam de entrevista coletiva no fim da tarde desta sexta para explicar e fornecer mais detalhes do levantamento.