USP abre inscrições para exame de transferência

A Universidade de São Paulo (USP) abriu as inscrições para seu exame de transferência 2009. A partir desse processo seletivo, estudantes de graduação de outras universidades podem se transferir para a instituição a partir do ano que vem. Até o dia 15 de junho, podem se inscrever candidatos que desejam desconto de 50% na taxa de R$ 90. Para os demais, as inscrições vão do dia 30 de junho a 6 de julho. Ao todo, são 619 vagas. Só podem participar da seleção alunos que estejam matriculados em cursos de graduação compatíveis aos das vagas oferecidas. Quem trancou o curso pode participar, mas deve estar com a matrícula regularizada no primeiro semestre de 2009. São 435 vagas na área de exatas, 110 em humanas e 74 em biológicas. O curso com maior disponibilidade é o de meteorologia (99 vagas). Matemática tem 79, Física, 39, e Gestão de Políticas Públicas, 26. A maioria delas é para cursos da Cidade Universitária (350) e da unidade da USP na zona leste (110). Mas também há vagas para Ribeirão Preto, São Carlos, Piracicaba, Pirassununga e Bauru. Todas para o primeiro semestre de 2009. As inscrições devem ser feitas no site da Fuvest (www.fuvest.com.br). Em 27 de julho, será a primeira prova, com questões de múltipla escolha. A segunda fase, é organizada pela unidade que tem as vagas. As informações são do Jornal da Tarde.